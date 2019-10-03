Минфин предложил увеличить минимальную стоимость водки

Минфин предложил повысить с 2020 года минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 литра до 230 рублей. Министерство также не исключает и роста минимальных розничных цен на бутылку коньяка.

Об этом сообщил в четверг журналистам в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве директор департамента по налоговой и таможенной политике минфина Алексей Сазанов. Он также уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет за первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым.

Минфин не исключает и повышения минимальных розничных цен на коньяк. Из комментария Сазанова следует, что на качественный коньяк цену следует поднимать выше, чем на инфляцию. Однако, по оценке главы департамента, предложенная ранее производителями минимальная цена в 450 рублей за бутылку - "это многовато". Скорее всего, компромиссным вариантом станет рост минимальной цены до 420-430 рублей.

На данный момент минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра составляет 215 рублей, на бутылку коньяка аналогичного объема - 388 рублей. Последнее повышение минимальных розничных цен на водку, коньяк и бренди было 1 января 2019 года. Минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в 2019 году не повышалась, она по-прежнему составляет 164 рубля.