Минфин России увеличит покупки иностранной валюты

Минфин в октябре немного увеличит плановые закупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. На эти цели будет направлено 212,7 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте министерства.

Операции по покупке валюты будут проводиться в период с 7 октября по 7 ноября 2019 года. Ежедневный объем закупок, таким образом, составит 9,2 миллиарда рублей.

К ежедневному объему плановых покупок валюты добавляются еще 2,8 миллиарда рублей. Это "докупки", которые компенсируют выпавшие из-за действия моратория на интервенции в августе-декабре 2018 года.

Сентябрьский объем плановых покупок иностранной валюты Минфином составил 187,1 миллиарда рублей (8,9 миллиарда ежедневно). В августе он достигал 246,2 миллиарда рублей.