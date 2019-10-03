Националисты угрожают импичментом президенту Зеленскому

Со вчерашнего дня Украина живет в ожидании нового майдана: поздно вечером в среду несколько тысяч активистов беспрепятственно блокировали администрацию президента, совершили важное символическое действо - поставили первую палатку на площади Независимости и пообещали в воскресенье устроить "народное вече на майдане" под общим лозунгом "Нет капитуляции". И это, по словам организаторов, только начало: Владимиру Зеленскому уже обещают импичмент за "измену родине".

На второй план отошло даже обсуждение "формулы Штайнмайера" в СМИ и экспертных кругах - для большинства комментаторов и лидеров общественного мнения это однозначный проигрыш проекта унитарной и мононациональной Украины, реализуемого после государственного переворота. Для националистов всех мастей, составляющих значительную часть правящей элиты, это дело принципа. Поэтому дестабилизация ситуации принимается как неизбежность, а все рассуждения сводятся к оценке шансов Зеленского удержаться на посту. И несмотря на по-прежнему высокие рейтинги, немногие делают ставку на президента.

Контроль Зеленского над украинскими спецслужбами весьма сомнителен

Беда Зеленского, говорят эксперты, в том, что кроме высокого рейтинга и монополии в Верховной раде у него нет ничего, чем можно эффективно защититься от попыток свержения. Партия "Слуга народа" не получила внятной идеологии и по сей день остается пустым брендом, без реальных сторонников. Контроль Зеленского над спецслужбами весьма сомнителен - глава СБУ Баканов вынужден работать со старыми, не обязательно лояльными новому президенту кадрами. Фактически не управляет президент и армией, командиры которой заинтересованы в сохранении нынешней ситуации. Даже о предотвращении или подавлении беспорядков ему придется просить главу МВД Арсена Авакова, и не факт, что тот ответит ему положительно. И эта ситуация лучше всего иллюстрирует слабость самого популярного президента в истории Украины.

Против него, как ранее против Януковича, выступит идеологизированное меньшинство, за пять лет полной безнаказанности привыкшее силой навязывать свою волю. И это меньшинство может пополниться другими недовольными - например, малыми предпринимателями, страдающими от налоговой реформы правительства Зеленского, или крестьянами, выступающими против продажи земли. Есть недовольные им и его партнером Коломойским олигархи, готовые спонсировать новый майдан, и состоящие у них на жаловании "лидеры общественного мнения". Предположительно, у заговорщиков может быть поддержка и от определенной части глобальных элит - тех, кто считает Трампа злом. "Нет президента Украины - нет дела против Байдена", - такую логику озвучивают украинские конспирологи.

Не спешит с комментариями и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ведь в предыдущий раз, когда он поставил свою подпись под общим с украинскими политиками документом - речь о соглашении между Януковичем и лидерами "евромайдана", - в Киеве произошел госпереворот.

Сегодня мы наблюдаем кризис всего украинского государства в его нынешней "формулировке". "С Украиной будет чрезвычайно больно. Раз не уладилось за века - значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим - федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит", - писал в свое время об Украине Александр Солженицын и добавлял: "И четверть века назад недоумевал: когда в Западной Украине сносят памятники Ленину, почему украинские националисты броней стоят за эти священные границы, дарованные батюшкой Лениным?"