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03.10.2019 08:23
Рубрика: Экономика

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Текст: Ольга Игнатова
Самый эффективный способ сэкономить на отоплении - это установить индивидуальный счетчик тепла.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как считает замдиректора Центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех, слова которого приводит агентство РИА Новости, только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление. Не помешает, как напоминает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев, и наличие общедомового счетчика. "Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений", - поясняет Сиваев.

Фото: iStock
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Но любые счетчики не помогут, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна. Или, например, трещины в стенах. Поэтому надо постоянно следить за состоянием конструкций зданий.

Как ранее рассказала "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, еще один способ экономии - установка регулирующей аппаратуры, которая проконтролирует поступление тепла в дом в зависимости от температуры на улице или от температуры внутри помещения. В частности, используется принцип "бабушкиной печки": отопление поступает не постоянно, а дозированно, а затем сохраняется в течение времени. Но жильцам придется договориться на общем собрании. Предстоит найти подрядчика, который установит регулирующую аппаратуру, или поручить это управляющей компании.

Экономика ЖКХ Регулирование тарифов в ЖКХ
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