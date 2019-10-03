Неизвестный с ножом напал на полицейского в префектуре полиции Парижа

В Париже неизвестный с ножом напал на полицейских. Пострадали как минимум трое правоохранителей. Один из них получил серьезные ранения.

Инцидент произошел на острове Сите. Преступника удалось нейтрализовать, передает телеканал BBC. По предварительным данным, его застрелили.

В настоящее время стражи порядка изучают обстоятельства случившегося. Место происшествия оцеплено.

Расследование под личный контроль взял министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Чиновник был вынужден отложил свой отъезд в Турцию.