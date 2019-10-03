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03.10.2019 15:34
Рубрика: В мире

Неизвестный с ножом напал на полицейского в префектуре полиции Парижа

Текст: Александр Ленин

В Париже неизвестный с ножом напал на полицейских. Пострадали как минимум трое правоохранителей. Один из них получил серьезные ранения.

Студент с мечом устроил бойню в финском колледже

Инцидент произошел на острове Сите. Преступника удалось нейтрализовать, передает телеканал BBC. По предварительным данным, его застрелили.

В настоящее время стражи порядка изучают обстоятельства случившегося. Место происшествия оцеплено.

Расследование под личный контроль взял министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Чиновник был вынужден отложил свой отъезд в Турцию.

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