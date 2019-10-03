ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском

Как сообщили "РГ" в Объединенной авиационной корпорации, З октября в ходе очередного испытательного полета проводилась отработка ряда новых систем самолета МС-21. Полет продолжался больше часа, после чего самолет приземлился в штатном режиме.

МС-21 проходит программу летных сертификационных испытаний в Жуковском. В программе принимают участие три самолета. Идет отработка новых систем на различных режимах.

В ходе завершающей стадии испытательного полета 3 октября предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси. В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки.