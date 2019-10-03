Оппозиция Румынии вынесла на обсуждение вотум недоверия правительству

Румынская оппозиция требует отставки действующего правительства Социал-демократической партии (СДП) во главе с премьером Виорикой Дэнчилэ. Указанный вопрос будет рассмотрен на следующей неделе в парламенте, передает издание The New York Times.

Вотум недоверия подписали 237 депутатов от Национал-либеральной партии, партии "Союз за спасение Румынии", партии "Народное движение", партии "Про-Румыния", Альянса либералов и демократов, Демократического союза венгров Румынии. К ним присоединились два представителя национальных меньшинств, четыре законодателя от Социал-демократической партии и один независимый народный избранник.

Критики действующей власти настаивают на серьезных упущениях кабмина в сферах здравоохранения и образования. По мнению оппозиции, в стране отсутствуют серьезные проекты в области инфраструктуры, не строятся дороги. Для отправки правительства в отставку нужны голоса 233 депутатов.