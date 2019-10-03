Орешкин анонсировал снижение инфляции ниже 3 процентов в 2020 году

"Мы уходим существенно ниже 4 процентов уже в этом году, и ниже 3 процентов в первом квартале 2020 года", - отметил он. И добавил, что в связи с этим ведомство планирует обновить существующий прогноз.

Максим Орешкин также анонсировал, что Минэкономразвития готовит стратегию низкоуглеродного развития РФ.

"В Европе все завязано на климатическую повестку, а еврозона для нас один из крупнейших рынков для российской продукции. Поэтому, не имея правильной повестки по климатическому треку России, мы будем испытывать очень большие проблемы в будущем на глобальных рынках", - объяснил глава Минэкономразвития.