Орешкин анонсировал снижение инфляции ниже 3 процентов в 2020 году

Новости

МИД РФ: Выправление ситуации с визами зависит от США 17:39
Во время прыжка с парашютом 22 десантника США получили травмы 17:32
В Туле попрощались с ветераном, расписавшимся на стене Рейхстага 17:28
Экс-министр Португалии: Санкции ЕС не приносят инициаторам результата 17:23
Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы 17:19
В Петербурге открыли три новые станции метро 17:19
"Мисс Москва" потребовала у бывшего короля Малайзии свыше 700 млн рублей 17:10
АвтоВАЗ снизил цены на Lada Largus "для экономных" 17:10
Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" 17:05
Продажи Lada продолжают набирать обороты 17:01
В Саратовской области полицейские арестованы за убийство на кладбище 16:58
Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit 16:52
Томич застрелил в офисе двух женщин 16:50
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности 16:44
Путин предложил Филиппинам антитеррористические наработки 16:39
Зеленский назначил нового главу СНБО 16:34
Разрешенную скорость в районе МГУ снизят до 20 километров в час 16:34
Александро-Невская Лавра вошла в ТОП-10 самых посещаемых святынь РФ 16:30
Спектакль Марка Захарова по произведениям Сорокина поставит его дочь 16:15
Минфин Великобритании облили искусственной кровью 16:12
Новый Toyota RAV4 оказался не так плох, как говорили шведы 16:10
Путин оценил отношения с Казахстаном 16:06
Lada Vesta с "роботом" оказалась никому не нужна 16:00
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса 15:59
Пермский суд смягчил приговор соучастнику избиения DJ Smash 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 17:10
Рубрика: Экономика

Орешкин анонсировал снижение инфляции ниже 3 процентов в 2020 году

Уровень инфляции в России в начале 2020 года (первый квартал) может составить ниже 3 процентов. Такой сценарий не исключил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Валдайского клуба, передает ТАСС.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Мы уходим существенно ниже 4 процентов уже в этом году, и ниже 3 процентов в первом квартале 2020 года", - отметил он. И добавил, что в связи с этим ведомство планирует обновить существующий прогноз.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Индексация пенсий в 2020 году превысит инфляцию

Максим Орешкин также анонсировал, что Минэкономразвития готовит стратегию низкоуглеродного развития РФ.

"В Европе все завязано на климатическую повестку, а еврозона для нас один из крупнейших рынков для российской продукции. Поэтому, не имея правильной повестки по климатическому треку России, мы будем испытывать очень большие проблемы в будущем на глобальных рынках", - объяснил глава Минэкономразвития.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме объяснили, какие льготы предлагаются для "жертв перестройки"
Стали известны подробности трагедии в префектуре полиции Парижа
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса
ОАК: После завершения испытательного полета МС-21 приземлился в Жуковском