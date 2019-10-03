Письма Константина Симонова переданы в дар Могилевской области

Подбитый немецкий танк и часовня, над которой был развеян прах поэта Константина Симонова, в мемориале "Буйническое поле" под Могилевом. Владимир Федоренко / РИА Новости

Уникальные письма, уточняет агентство, передала семья Дробышевских во время Пленума писателей Союзного государства. "Это переписка Константина Симонова и Давида Ортенберга. Часть писем написана от руки, часть набрана на машинке. Но все они подписаны "Твой Костя", - рассказала поэт и публицист Надежда Дробышевская.

Творческий пленум писателей, по мнению министра информации РБ Александра Карлюкевича, - "отличная площадка для объединения белорусских и российских писателей, которых связывает и историческая память". Кстати, Союз литераторов СГ отметит в декабре свое десятилетие.

Министр особо отметил место проведения форума в преддверии 75-летия Великой Победы. Ведь для белорусов и россиян, сказал он, военная история Могилева - это, в том числе, и Буйничское поле, на котором в первые месяцы войны в танковом сражении был дан сокрушительный отпор гитлеровским оккупантам.

И сегодня, посещая Беларусь, не покидает ощущение, что время не властно над этими просторами в восьми километрах к югу от областного центра. Как уже сообщал "СОЮЗ", в этих местах в 63-х братских могилах покоятся 82 447 героев минувшей войны, которые почти на месяц сковали силы фашистской армады.

А тогда для 25-летнего репортера "Красной звезды" десантирование к линии фронта под Могилев стало первым боевым крещением. Под вечер 11 июля вместе легендарным фотокором Павлом Трошкиным они прибыли в город и через день стали свидетелями ошеломительной новости, как на Буйничском поле во время ожесточенного 14-часового боя защитники города подбили и сожгли 39 фашистских танков и отстояли рубеж обороны.

Героизм проявил в те дни стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Именно они уничтожили четыре десятка немецких танков. На следующий день после боя Симонов и Трошкин приехали на еще дымящееся поле. Сделанные здесь снимки были опубликованы в "Известиях", благодаря им мир узнал о героической обороне Могилева. Позже эти события Константин Симонов описал в романе "Живые и мертвые".

А в очерке "Горячий день" писатель впервые назвал имена героев могилевской обороны. Двоим поэт Симонов посвятил стихотворения "Презрение к смерти" (памяти наводчика Сергея Полякова) и "Секрет победы" (в честь летчика-истребителя Николая Терехова). А командир 388-го стрелкового полка полковник Семен Федорович Кутепов, погибший на белорусской земле, продолжил, спустя много лет, свою жизнь в образе генерала Серпилина, главного героя знаменитой симоновской трилогии.

Двухдневная октябрьская встреча писателей Союзного государства, уточняет агентство, посвящена 75-летию освобождения Беларуси и 20-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Литераторы посетят Могилевский лесотехнический колледж, директор которого проведет для гостей экскурсию по военной экспозиции под открытым небом. Побывают писатели и на крупнейших промышленных объектах региона.

Завершится творческий диалог литераторов торжественным митингом и возложением цветов на мемориальном комплексе "Буйничское поле" и к памятному камню Константина Симонова.