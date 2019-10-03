Португальский эксперт: России пора подумать о Владивостоке

Россия имеет достаточный потенциал, чтобы занять свое место в Азии, но для этого ей нужно сделать упор на развитие Владивостока. Об этом "Российской газете" в рамках ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил бывший министр по европейским делам Португалии Бруно Масаэш.

"У России есть большой потенциал, чтобы стать азиатской страной и наконец повернуться лицом к Востоку. Но для этого пора подумать о Владивостоке, он вполне может стать крупной азиатской столицей. Я согласен со словами министра Сергея Лаврова о том, что все ресурсы должны быть направлены на привлечение россиян на Дальний Восток. Сейчас большая часть населения живет в европейской части России, хотя даже погода во Владивостоке лучше, чем там", - сказал Масаэш.

Он также отметил, что Россия - это одновременно и европейская, и азиатская страна. По мнению политика, если раньше РФ старалась быть чисто европейским государством, то теперь этот период закончился. "В прошлом вы хотели быть европейцами, потому что экономический центр был в Европе, но теперь это не так, он смещается в Азию", - подчеркнул Масаэш.