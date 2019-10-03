Премьер Моди объявил о победе над свободной дефекацией в сельской Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил Индию страной, в которой удалось победить традицию дефекации на открытом воздухе. С такой информацией он выступил в Ахмедабаде на праздновании в честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, сообщает индийское издание The Economic Times.

"Сегодня деревни в Индии объявили, что покончили с привычкой дефекации под открытым небом", - отметил Моди. Он также отметил заслугу в этом правящей партии BJP. "Пять лет назад, когда мы только начинали эту кампанию, то все что у нас было, - это вера в людей и слова Бапу ("бапу" на хинди - отец, так в Индии почтительно называют Махатму Ганди - "РГ") о том, что те перемены, которые ты хочешь увидеть в окружающем мире, нужно начинать с себя. Поэтому мы взяли метлу и принялись за дело, руководствуясь этой мантрой".

По словам Моди, если раньше туалетная тема в Индии считалась постыдной, то сейчас ситуация изменилась. За пять лет было построено порядка 110 миллионов туалетов по всей стране, что позволило освоить удобства более чем 600 миллиона человек.

Теперь, отметил премьер, дело за тем, чтобы приучить людей пользоваться туалетами постоянно. Что интересно, в некоторых штатах Индии власти стали даже доплачивать за пользование общественными туалетами. Так, в Ахмедабаде еще в 2015 году человек, зашедший в туалет, получал 1 рупию (примерно 90 копеек).

Также Моди подчеркнул, что следующими шагами должны стать отказ от одноразовой пластиковой посуды к 2022 году и рациональное использование воды. Эти инициативы, как и "туалетная реформа" - части миссии "Сваччаграха", которая около пяти лет назад стартовала с подачи правящей BJP. Название было придумано по аналогии с инициативой Махатмы Ганди "Сатьяграха". "Если сатьяграха освободила нас от владычества британцев, то сваччаграха освободит Индию от грязи", - заявил ранее Моди.

Строительство туалетов в сельской Индии - это попытка найти решение для очень серьезной проблемы под названием "Обеспечение водоснабжением и санитарией", включенной в список целей для устойчивого развития, сформулированных Генассамблеей ООН в 2015 году. Задача должна быть решена, как предполагают специалисты ООН, к 2030 году.

Дефекация на открытом воздухе (по-английски open defecation) загрязнет окружающую среду, способствует распространению заболеваний, а также несет угрозу насилия для женщин, особенно в темное время суток, об этом ранее было заявлено разработчиками кампании "Сваччаграха". По данным на 2015-17 годы в Индии при общей численности населения 1,31 миллиарда человек, 524 миллиона из них не имели доступа к туалетам.