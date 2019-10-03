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03.10.2019 14:21
Рубрика: В мире

Премьер Моди объявил о победе над свободной дефекацией в сельской Индии

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил Индию страной, в которой удалось победить традицию дефекации на открытом воздухе. С такой информацией он выступил в Ахмедабаде на праздновании в честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, сообщает индийское издание The Economic Times.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня деревни в Индии объявили, что покончили с привычкой дефекации под открытым небом", - отметил Моди. Он также отметил заслугу в этом правящей партии BJP. "Пять лет назад, когда мы только начинали эту кампанию, то все что у нас было, - это вера в людей и слова Бапу ("бапу" на хинди - отец, так в Индии почтительно называют Махатму Ганди - "РГ") о том, что те перемены, которые ты хочешь увидеть в окружающем мире, нужно начинать с себя. Поэтому мы взяли метлу и принялись за дело, руководствуясь этой мантрой".

По словам Моди, если раньше туалетная тема в Индии считалась постыдной, то сейчас ситуация изменилась. За пять лет было построено порядка 110 миллионов туалетов по всей стране, что позволило освоить удобства более чем 600 миллиона человек.

Фото: kinopoisk.ru
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Теперь, отметил премьер, дело за тем, чтобы приучить людей пользоваться туалетами постоянно. Что интересно, в некоторых штатах Индии власти стали даже доплачивать за пользование общественными туалетами. Так, в Ахмедабаде еще в 2015 году человек, зашедший в туалет, получал 1 рупию (примерно 90 копеек).

Также Моди подчеркнул, что следующими шагами должны стать отказ от одноразовой пластиковой посуды к 2022 году и рациональное использование воды. Эти инициативы, как и "туалетная реформа" - части миссии "Сваччаграха", которая около пяти лет назад стартовала с подачи правящей BJP. Название было придумано по аналогии с инициативой Махатмы Ганди "Сатьяграха". "Если сатьяграха освободила нас от владычества британцев, то сваччаграха освободит Индию от грязи", - заявил ранее Моди.

Строительство туалетов в сельской Индии - это попытка найти решение для очень серьезной проблемы под названием "Обеспечение водоснабжением и санитарией", включенной в список целей для устойчивого развития, сформулированных Генассамблеей ООН в 2015 году. Задача должна быть решена, как предполагают специалисты ООН, к 2030 году.

Дефекация на открытом воздухе (по-английски open defecation) загрязнет окружающую среду, способствует распространению заболеваний, а также несет угрозу насилия для женщин, особенно в темное время суток, об этом ранее было заявлено разработчиками кампании "Сваччаграха". По данным на 2015-17 годы в Индии при общей численности населения 1,31 миллиарда человек, 524 миллиона из них не имели доступа к туалетам.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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