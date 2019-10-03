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03.10.2019 20:42
Рубрика: Культура

Премьера спектакля "Борис" Дмитрия Крымова пройдет в Музее Москвы в октябре

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)
Премьера спектакля "Борис" Дмитрия Крымова (по мотивам "Бориса Годунова" Пушкина), Музей Москвы, 10 - 17 октября
Ксения Раппопорт, которая сыграет Марину Мнишек, и режиссер Дмитрий Крымов на репетиции "Бориса". Фото: предоставлено "АРТ-ПАРТНЕР ХХi". Ксения Раппопорт, которая сыграет Марину Мнишек, и режиссер Дмитрий Крымов на репетиции "Бориса". Фото: предоставлено "АРТ-ПАРТНЕР ХХi".
Ксения Раппопорт, которая сыграет Марину Мнишек, и режиссер Дмитрий Крымов на репетиции "Бориса". Фото: предоставлено "АРТ-ПАРТНЕР ХХi".

"Борис" - проект Музея Москвы и театрального агентства "Арт-Партнер XXI" Леонида Робермана. Предыдущая театральная работа Крымова и Робермана "БеЗприданница" получила зарубежные призы и российскую премию "Хрустальная Турандот" в номинациях "Лучший спектакль" (Дмитрий Крымов), "Лучшая женская роль" (Мария Смольникова) и специально созданную для продюсера Леонида Робермана награду "За создание уникального негосударственного театра".

После Островского совместные эксперименты продолжились с Пушкиным. Историческую драму представят в необычном пространстве - в Музее Москвы, в помещении бывших провиантских складов. Готовят там не политический, и даже не исторический спектакль. "Я не профессор Герасимов, чтоб реконструировать Годунова по черепу", - отшучивался режиссер, для которого смех - одна из главных фактур жизни, а идеальная реакция публики на его спектаклях - когда зритель смеется и плачет одновременно.

Фото: предоставлено пресс-службой Музея архитектуры им. Щусева.
В Музее архитектуры имени Щусева открылась экспозиция Рихарда Пауля Лозе и Владимира Андреенкова

"Очень надеюсь, что прорыв случится, ведь с прошлым нашим проектом "БеЗприданница" получилось, - рассчитывает Леонид Роберман. - "Борис" - это наше все. Эверест, не покорившийся еще никому. Многие пытались на него взойти или хотя бы приблизиться к нему, но место для флага все еще свободно. Мы с режиссером Димитрием Крымовым решили это место занять и сделать наш 2019 год годом экспедиции по покорению театрального Эвереста. Завоевать Москву в Музее Москвы! Будет ли это "тот самый" "Борис Годунов"? Не думаю. Для Крымова следовать каждой букве автора неприемлемо. "Трагедия о беде московской" - у Пушкина. У нас - игровой метафорический театральный язык Крымова, который как никогда созвучен сегодня вольному, свободному стилю пушкинской трагедии. Идея была взять Пушкина и сделать еще шаг вперед по сравнению с тем, что он сделал, и по сравнению с тем, что делает театр сегодня".

Годунова репетирует Тимофей Трибунцев, Михаил Филиппов выступит в роли Шуйского, в Марину Мнишек поочередно перевоплотятся Ксения Раппопорт, Виктория Исакова и Паулина Андреева. Лжедмитрия увидим в женском обличье - Марии Смольниковой и Алины Ходжевановой. ("А почему бы и нет? - предвосхищал вопросы режиссер. - Он же Лжедмитрий").

Музыку создает Дмитрий Волков - актер и композитор, чьи музыкальные темы и образы спектаклей остаются в сознании навсегда. "У него есть дар: текст переводить в звук, в речитатив, - отзывался о нем Дмитрий Крымов. - Еще в "Торгах" он чеховский текст перевел в молитву, потом в оперу, потом в рэп. Волков это умеет делать фантастически. Здесь мне нужно было нечто подобное. И это завораживает - как Волков сделал, как Тимофей Трибунцев воспроизводит"...

Подыграют актерам не только уникальные стены Музея Москвы и внеземные лейтмотивы Волкова, но и немые свидетели истории - в спектакле в качестве реквизита будут задействованы предметы из музейных фондов.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк Театр с Ириной Корнеевой
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