Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента

Впрочем, 3-3,5 процента укладываются в рамки ожидаемой годовой инфляции. Подорожание яиц и мяса птицы будет связано с сезонным фактором. Зимой эти продукты дороже, чем летом, так как зимой увеличивается себестоимость их производства.

Может повыситься и стоимость молочной продукции. По мнению представителей комитета по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты, цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти до 12 процентов из-за запуска электронной ветеринарной сертификации. Но в Россельхознадзоре опровергли такой прогноз.

Отметим, что за первые восемь месяцев текущего года продукты питания подорожали на 1,7 процента.