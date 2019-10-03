Прокуроры заинтересовались ролевыми играми с пытками и грабежами

Мода на квест захватила не только хипстерскую Москву. Теперь даже в сибирских поселках появляются квест-комнаты. Где рублей за пятьсот ты можешь пройти лабиринт, "спасти" не только свою жизнь, но и жизнь товарищей. Стать настоящим героем.

Следов пережитых в ходе квеста ужасов на лицах девушек, как видим, не наблюдается. Фото: Юрий Снегирев/ РГ

Я решил сам пройти квест, чтобы познать степень опасности для душевного и физического здоровья.

Москва - столица квестов. По самым скромным подсчетам, в Первопрестольной не менее 20 тысяч квест-румов. Для них даже создан свой агрегатор. Что-то вроде таксишного. Набираешь в окошке жанр, и сыплются предложения. Для именинников скидка - 500 рублей!

Квесты популярны во всем мире. Был я как-то в Швейцарии. Отдыхал на берегу озера. А рядом суетилась молодежь. То один парень подойдет к моей скамейке, то другой. Осматривают, ощупывают. Потом стремительно убегают. Наркоманы? Сумасшедшие? На одной из деревянных планок было написано новое задание. Так я познакомился с квестом.

По самым скромным подсчетам, в Москве работает не менее 20 тысяч квест-румов. Для них даже создан свой агрегатор

Квест с английского - это шанс, поиск приключений. Основной жанр современных компьютерных игр. Из электронных миров квест шагнул в нашу действительность. Играть по-взаправдашнему стало модой. Хотя и в нашем детстве была пионерская "Зарница" и "Охота на лис", где квест еще не оформился, но был дико интересен.

Тут надо не только пройти путь, полный опасностей и приключений, но решить множество головоломок. Побеждает не просто сильнейший, но и умнейший.

Теперь про жизнь. Зачастую квесты проходят на заброшенных стройках, в затопленных подвалах. Разбиться или утонуть, особенно для ребенка, - плевое дело. И ведь погибают. Несмотря на ум и смекалку. Прокуратура вплотную занялась этим новым видом бизнеса. Проверяющие обнаружили не только банальное нарушение правил пожарной безопасности.

Игры там подталкивают к совершению преступлений. Например "Ограбление банка". Или игроки наталкиваются на реалистичные человеческие трупы. Для детской психики это просто недопустимо.

От некоторых игр у прокуроров волосы встали бы дыбом. "Побег из тюрьмы". Краткое содержание: в колонии строгого (а какого еще?) режима зреет бунт. Спецназ и доблестный ОМОН штурмуют непокорных. Надо отбиться от правоохранителей и вырваться на волю. В ход можно пускать бутафорские табуретки и другую мебель. Я выбрал квест под ласковым названием "Булемия".

Для тех, кто здоров, сообщаю: это смертельно опасное заболевание. Все, что ты ешь, организм выворачивает наружу. Кстати, булимией страдала принцесса Диана. Но умерла все-таки не от этого. Повезло.

Меня предупреждали, что устроители квестов обожают наличные. Кому охота платить налоги? Но справедливость иногда торжествует. Через агрегатора я заплатил карточкой и даже получил чек. Хоть какая-то страховка. 3500 рублей за команду из 4 человек. Одному нельзя. Игры не будет. Тщетно я бегал по редакции в поисках партнеров. Такой фигней никто страдать не хотел. Тогда я взял свою студентку - племянницу Таню и свояченицу Свету. Про квесты они слышали, но никогда не играли. Первоходки.

Торговый центр в спальном районе. Напротив фуд-корта (серии закусочных) неприметная стеклянная дверь. За стойкой вежливый администратор. Вежливый-то он вежливый, но заставил сдать на хранение телефоны, фотоаппараты и диктофоны. Даже часы. Даже часы!!!

- Все это может пострадать во время квеста, - сурово предупредил он. - К тому же фото и видеосъемка строго запрещены.

Потом я понял, к чему это. Защита интеллектуальной собственности. Конкуренция на этом рынке нешуточная. Ну и защита от закона. На основе ролика, выложенного в Сеть, обязательно придут.

Когда наша команда, вывернув карманы, выстроилась перед администратором, он провел краткий инструктаж.

- Главное, - сказал он, - не бить актера. А вы какую степень насилия предпочитаете? Есть хард. Вас будут бить и пытать электрошокером. Возможны травмы. Но не смертельные, уверяю вас. Есть послабее. Только электрошокер и толчки. Ну и совсем детский вариант. Вас только будут ставить на колени и немножко унижать. Сюжет такой: вы в подсобке провинциального ресторана, где посетителей кормят исключительно человеческим мясом. Конечно, из вас хотят сделать сочный бифштекс. Задача: вырваться из рук мясника. Все понятно?

Мы долго думали. Есть из чего выбрать. Я пожалел девчонок. Сам-то я ради редакционного эксперимента готов был на аутодафе. Но беззащитная юность молила о пощаде. Выбрали полупрожарку. Нам на головы надели плотные мешки. Охранник торгового центра нервно прогуливался у витрины. Может, он видит нас в последний раз.

...Я оказался в фанерном колодце. Это я понял, когда металлический голос сказал, что игра началась. Я скинул мешок и стал ощупывать пространство в полнейшей темноте. Вот бы телефон или фонарик! Надо вырваться из ловушки. Но как? Тут голос опять прибил:

- Санитарная обработка кислотой!

Я приготовился принять душ, но всего лишь моргнула вспышка, и я узрел перед собой прикованный к стене скелет. Тем временем вопила моя племяшка Таня:

- Меня приковали цепями к стене! Помогите!

В нечастых вспышках я увидел на черной фанере многочисленные следы ногтей. Выбраться из этого стакана не было никакой возможности. Где-то рядом голосила Света.

Я уже перебрал все кости у скелета. Ключа все не было. Спасла нас Таня. Она дотянулась до какой-то там кнопки, и оковы спали, при этом сильно ушибив ее правую ногу. Короче, она нас открыла. Но тут же из громкоговорителей последовал приказ:

- Идите в холодильник!

Холодильник в мерцании неоновых ламп был измазан кровью. Мы понимали, что это краска. И что три трупа, которые висят, как ни в чем не бывало - из пенопласта. И что внезапно обрушившийся на нас потолок всего лишь десяток старых джинсов. Но играла загробная музыка, как в ранних произведениях Эдуарда Артемьева, и хотелось стать тем самым пенопластом.

Ключ от следующей двери мы нашли на одном из висельников. Но дальше все пошло наперекосяк. Следующая комната оказалась разделочной. Мы включили рубильник (а это мог быть ключ к следующему этапу) и услышали душераздирающие вопли о помощи. Оказывается, мы включили печь, которая заживо спалила наших предшественников! Немного потосковав о бессмысленных жертвах, мы все-таки стали искать выход из западни. Перед нами в кровавом сумраке предстал разрез туши человека, как мы привыкли видеть в мясных отделах. Запомнилось из аннотации, что из предплечья получаются прекрасные котлеты.

Он появился внезапно. Размахнулся и ударил кровавым тесаком в разделочный стол. Завыла сталь. На лице его была маска свиньи

...Он появился внезапно. Размахнулся и ударил кровавым тесаком в разделочный стол. Завыла сталь. Да и мы немножко... того. На лице его была маска свиньи. Черный балахон и неутомимое желание наделать из нас котлет. В руках у него был электрошокер. Его разряды освещали мертвенно бледное лицо моей племяшки. Я первый раз услышал, как она грубо ругается.

Признаться, меня утомила беготня от маньяка. Поиски ключей, разгадка шарад. Что запомнилось: тесак крошил дерево прямо возле уха. Филигранная работа. Хотя ухо было немножко жалко. Он склонился надо мной и зашептал зловеще:

- Какая часть человеческой туши самая вкусная?

- У меня печень. Фуа-гра и все такое...

- Ответ неверный. Язык! Сейчас я тебе его и отрежу!

Ей-богу, лучше бы он его мне и отрезал, чем писать всю эту галиматью, которая в любом случае станет объектом проверки прокуратуры. На афише предупреждение: 12+. Да я бы и своего 15-летнего сына сюда ни за что не пустил. Хотя Тане понравилось:

- Круто! Но мало эпизодов. За такие деньги могли бы развернуться.

Когда мы вырвались на волю, администратор ждал нас как ни в чем не бывало.

- Так это были вы? И рост, и глаза...

- Нет, нет, актер! Из театра.

- А можно с ним сфотографироваться?

- Нельзя. Тайна профессии.

Я тоже не представился. Мы квиты.

Тайну профессии мне раскрыл один из устроителей таких аттракционов. Назовем его Вадимом. Рынок услуг специфический, и он пожелал оставить свое имя в тайне.

- Бизнес прибыльный. Гораздо круче, чем открыть кофейню в людном месте. Затраты минимальны. Если это легальное место, то аренда помещения метров так 100. Атрибутика валяется на свалке. Самая затратная часть - системы слежения и пожаротушения. Но если это на стройке или другом заброшенном объекте, то это подарок судьбы. Деньги берем налом перед началом игры.

- А если несчастный случай? Страховка имеется?

- Не смешите мои квесты. Какая страховка? Вам еще повезло, что вы заплатили картой. Хоть как-то в суде сможете доказать, что вы не со стороны пришли. Народ платит за риск. Он нам деньги - мы ему развлечения и адреналин. Знаете сколько желающих из офисного планктона? Снимаем стресс быстро и недорого. А вы заплатили сущие копейки. Иногда билет в команду стоит тысячу долларов.

...Племянница в восторге, несмотря на синяк в полбедра. Свояченица тоже не устает восхищаться. Один я, старый дед, бурчу себе под нос:

- Все это незаконно! Детей пускать на такие игры нельзя! Где прокуратура, где органы?

Насчет органов. Я заметил, что после "Булимии" стал обходить стороной мясные отделы в магазинах. Вспоминаю схему разделки туши.