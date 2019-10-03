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03.10.2019 / 11:16

Тренинг "Как побороть Instagram-невроз"

Фото: iStock
Фото: iStock
Специально для жителей Москвы православный психолог Мария Паршина проведет цикл бесед о том, как справиться с различными опасностями информационного пространства. В том числе, с так называемым Instagram-неврозом.

"Сейчас очень многие обращаются к специалистам с проблемами одиночества, неудовлетворения жизнью, неумением общаться в реальном мире, ну и конечно - ощущением собственной неполноценности на фоне "успешных" картинок", - рассказала "РГ" православный психолог Мария Паршина. Так и родилась идея провести целый цикл бесед, посвященных правильному восприятию себя в изменившемся информационном пространстве. Иначе говоря - в мире лайков, репостов и демотиваторов. Собирать слушателей решили в не так давно открывшемся духовно-просветительском центре во имя святителя Иоасафа Белгородского в Измайлове.

- Уже глупо отрицать, что информационное пространство является для большинства подростков таким же полноценным воспитателем, как школа или семья, - отмечает Марияю - И в тот момент, когда родители теряют авторитет, в сети всегда найдется тот, кто тебя поймет и чему то научит.

Главные ценности для многих сейчас - это саморазвитие, самореализация, самоэффективности и продуктивность. Почти все произносят их как заведенные, продолжает наша собеседница. И казалось бы, чем эти установки плохи? Суть в том, что эти ценности преподносят как мостик к заработку денег и не более того. Не помощь ближнему, а только самообеспечение.
 

Об этом и других аспектах поведения в информационном пространстве расскажут на цикле встреч, первая из которых, как раз посвященная Instagram-иллюзиям, состоится 9 октября в 19.30 по адресу: Заводской проезд, 23, рядом с метро "Измайловская".

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