Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство

На полях заседания клуба "Валдай" в Сочи президенты России и Азербайджана провели отдельную встречу. Владимир Путин отметил паузу в личных контактах, но подчеркнул, что, несмотря на это, отношения между двумя странами развиваются успешно. "Укрепляются торгово-экономические связи, товарооборот составил в прошлом году 2,5 млрд долларов", - привел он цифры.

Российский лидер верит в хорошие перспективы. "Имею в виду планы, автор которых - президент Азербайджана в значительной степени, - уточнил он. - Мы со своей стороны делаем тоже все от нас зависящее, чтобы эти конкретные крупные проекты были реализованы". Путин также предложил поговорить о том, как складываются отношения по другим направлениям.

"Как вы отметили, мы уже какое-то время не встречались, точнее - четыре месяца, - подсчитал Алиев. - Это достаточно большой срок, учитывая интенсивность наших контактов. В прошлом году между нами было проведено четыре встречи". Азербайджанский президент охарактеризовал отношения двух стран как отношения стратегических партнеров.

"Товарооборот растет - и в прошлом году, и в этом году", - констатировал азербайджанский лидер. "Для нас Россия - важнейший партнер, друг, добрый сосед, - сказал он. - Мы очень дорожим этими отношениями".