Путин назвал Иорданию очень важным партнером

На полях клуба "Валдай" в Сочи президент России провел отдельную встречу с королем Иордании.

"Иордания всегда была для нас очень важным партнером на Ближнем Востоке... Мы с вами в постоянном контакте", - заметил Владимир Путин. В прошлом году товарооборот увеличился в 3,8 раза. "Мы этому очень рады, нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам", - сказал президент.

"Я бы хотел подчеркнуть роль России в нашем регионе. Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы не смогли бы развиваться", - заявил Абдалла II. "Мы рады видеть такое сильное присутствие России и рады следовать вашим рекомендациям по многим вопросам, которые мы будем обсуждать сегодня", - подчеркнул он.

"Отношения между двумя нашими странами насчитывают уже более 50 лет, но мы уже лично общаемся на протяжении 20 лет. Я думаю, что наши отношения основываются на честности и братских отношениях между нашими двумя странами", - отметил иорданский монарх.