Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Причина выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - Азия, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

"Услышали от американских коллег, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Это нас затрагивает, потому что надо понять, где в Азии, будет доставать российскую территорию или нет. Кстати говоря, сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора", - заявил Путин, заметив, что будут зеркальные ответы.

И это ухудшит ситуацию в Азии, создаст новые угрозы. Впрочем, российский лидер надеется, что пока еще окончательного решения нет и есть возможности урегулировать ситуацию.

Еще Путин напомнил, что США заявили сначала, что системы "Иджис", которые будут размещены в Европе, не могут быть использованы для пусков РСМД. "А потом "бум", и сами объявили, что пусковые системы "Иджис" были использованы для запуска этих ракет средней дальности. Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть", - заключил он.