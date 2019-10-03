Путин назвал сирийское урегулирование моделью разрешения кризисов

Урегулирование ситуации в Сирии может стать моделью разрешения кризисов. В том числе и на Корейском полуострове. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

При начале операции в Сирии многие спрашивали, зачем это нужно, и есть ли понимание, "в какое осиное гнездо мы полезли", вспомнил глава государства. "А некоторые зарубежные партнеры еще и пытались мешать, противодействовать", - добавил он.

Главное что было сделано, и прежде всего, для нашей страны: "нанесли поражение практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу", констатировал президент. "И предотвратили инфильтрацию к нам сотен, а может, и тысяч вооруженных головорезов", - сказал он.

Уровень насилия кардинально снизился, удалось запустить внутриполитический процесс. Сложный геополитический расклад из очень разных государств, сотрудничающих в решении сирийского кризиса, еще несколько лет назад было трудно даже представить, заметил Путин.

"Сирийское урегулирование может стать моделью разрешения кризисов", - считает президент. В ней работать будут дипломатические методы, а применение силы - крайнее исключение. "В Сирии столкнулись с попыткой создания квази-террористического государства с настоящей террористической армией", - заметил Путин. И сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий, считает он. "Именно на основе таких подходов можно решать и другие проблемы в мире", - убежден он. Среди них - ситуация на Корейском полуострове.