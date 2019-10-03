Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

Президент РФ Владимир Путин направил президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель поздравительную телеграмму по случаю национального праздника страны - Дня германского единства.

"Объединение Германии - событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами", - говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении российского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что России и Германии необходимо и дальше развивать конструктивное сотрудничество в разнообразных сферах, а также взаимодействовать по актуальным вопросам международной и региональной повестки ради интересов "всего европейского континента".

Отметим, что День германского единства отмечается с 3 октября 1990 года - именно тогда ГДР вошла в состав ФРГ. Важная дата была установлена Договором об объединении Германии.