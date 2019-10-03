Путин предложил Филиппинам антитеррористические наработки

Президенты России и Филиппин провели переговоры в Сочи перед заседанием клуба "Валдай".

Владимир Путин назвал Филиппины важным партнером. "Во время вашего предыдущего визита в мае 2017 года вам пришлось срочно возвращаться на родину из-за терактов боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. "РГ")", - вспомнил он.

С тех пор за два года удалось значительно снизить уровень террористической угрозы в стране и укрепить потенциал силовых ведомств, оценил российский лидер. Москва готова делиться своим опытом и наработками в области контртеррора, предложил российский президент Родриго Дутерте.

Путин оценил успех в торгово-экономическом сотрудничестве: вдвое увеличился товарооборот и превысил 1,2 млрд долларов. Но есть и серьезные резервы - российские компании готовы повысить объемы поставок энергоносителей, самолетов, транспортной, специальной техники. Россия заинтересована также в наращивании промышленной кооперации и налаживании сотрудничества в сфере мирного атома, исследовании космоса и использовании цифровых технологий.