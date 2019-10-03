Путин предложил создать новую международную организацию по безопасности

Российский президент Владимир Путин предложил с чистого листа создать организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, США, Евросоюза и Китая. Ее деятельность может быть направлена на решение проблем в Персидском заливе.

"Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству", - заявил российский лидер, выступая на на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Россия в июле этого года представила концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, напомнил Путин. Он отметил "с учетом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе" она очень актуальна.

Ранее в своем выступлении он также отметил, что урегулирование ситуации в Сирии может стать моделью разрешения региональных кризисов. Причем Путин подчеркнул, что речь идет именно о дипломатических механизмах.