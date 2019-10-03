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03.10.2019 17:37
Рубрика: Власть

Путин провел кадровые перестановки в прокуратуре

Текст: Иван Егоров
Владимир Путин подписал указ о назначении Константина ­Букреева на должность московского межрегионального транспортного прокурора на пятилетний срок.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Букреев служит в органах прокуратуры с ноября 2000 года. В разное время работал старшим следователем прокуратуры Краснофлотского района Хабаровска, старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем начальника отдела прокуратуры Хабаровского края, прокурором Железнодорожного района Хабаровска, заместителем и начальником управления Генеральной прокуратуры в ЦФО.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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В последнее время Константин Букреев занимал должность прокурора Самарской области. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ", "За безупречную службу", знаком отличия "За верность закону" II степени, именным оружием.

Этим же указом на пятилетний срок прокурором Тюменской области назначен старший советник юстиции Владислав Московских. С апреля 2016 года Московских проходил службу в должности заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Награжден нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре РФ".

Кроме того, глава государства освободил Николая Шишкина от должности прокурора Воронежской области в связи с назначением на пост заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

Ранее 25 сентября Совет Федерации утвердил кандидатуру государственного советника 2-го класса Николая Шишкина на должность заместителя Генпрокурора. Планируется, что на новой должности Шишкин будет руководить управлением Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.

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