Путин рассчитывает на сохранение мирового порядка

Мировой порядок сохранится, хотя существует опасность негативного развития событий. При этом глобальные проблемы невозможно решать без Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Авторы ежегодного доклада Валдайского клуба сделали вывод, что человечество вступает в эпоху, когда мирового порядка не будет вовсе. Этот тезис был озвучен и при президенте.

Реагируя на заявления на эту тему, глава государства согласился, что опасность такого сценария существует. Он констатировал, что образовались опасные "правовые лакуны" - например, в области ядерных и ракетных вооружений. Однако, несмотря на это, мировой порядок, основанный на ключевой роли мирового права, сохранится, хоть и трансформируется, выразил надежду он.

- И мы все будем работать над тем, чтобы его защитить, - подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что иной путь чреват глобальными катастрофами практически для всего человечества.

Что касается трансформации миропорядка, то здесь большую роль играют страны Азии - без них, по мнению Путина, уже невозможно решать глобальные проблемы.

- Конечно, можно по инерции и старой памяти пытаться это делать, но легитимность, а главное, практический смысл, ценность таких решений, претендующих на глобальность и универсальность, весьма сомнительны, - заявил Путин.

То, что государства Азии стремятся играть более значимую роль в мировой политике, отстаивают собственное мнение - это справедливо, признал он. В данном регионе уже формируется более трети мирового ВВП, напомнил президент.

В свое время именно "пробуждение Азии" сыграло огромную роль в демократизации международных отношений, отметил также он.

Важно, что страны Азии, чья роль усиливается, сохраняют свои корни и самобытность. Это, по его словам, доказывает, что устойчивое развитие вполне может быть основано на независимости, подчеркнул Путин.