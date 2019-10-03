Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны

Россия смогла избежать в 90-е гражданской войны и распада государства благодаря своему народу, его мужеству, трудолюбию и терпению. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

"Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000-го года вышла моя статья "Россия на рубеже тысячелетий". Сделанный в ней анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности", - заметил Путин. Россия действительно пережила в 90-е один из самых трудных периодов в своей истории, констатировал он.

"Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще подверглись агрессии со стороны международного терроризма", - отметил президент. "Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны - развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали", - констатировал он.

"Мы тогда могли - конечно же, это было абсолютно реально - погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики", - обрисовал ситуацию глава государства. "И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", - сказал он.

В России много нерешенных проблем, не скрывал президент. Но наша страна не только восстановилась и продолжает укрепляться, но и уверенно занимает место среди ведущих и ответственных держав, Россия - один из гарантов миропорядка и полностью выполняет свои обязанности, заключил он. "Особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе", - добавил Путин.