Путин: РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

Владимир Путин заявил, что Россия помогает КНР создать систему предупреждения о ракетном нападении.

"Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской народной республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", - рассказал он, выступая в Сочи на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также добавил, что Россия и дальше будет работать в области космоса и военно-технического сотрудничества с китайскими партнерами.

Ранее российский лидер в своем выступлении также отмечал, что попытки сдержать Китай "по определению невозможны". Он подчеркивал, что это деструктивно и вредно.