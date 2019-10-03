Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков

Россия выступает против создания новых военных блоков, и всему миру следует отказаться от разного рода "шор и блоковой философии". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках ежегодного заседания клуба "Валдай".

Президента попросили высказать свое мнение о концепции, охватывающей Индийский и Тихий океаны.

- Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Северной Атлантики после Второй мировой войны, - подчеркнул российский лидер.

Мировое сообщество, по его мнению, способно распутывать самые сложные конфликтные узлы, основываясь на принципах взаимного сотрудничества, уважения и признания интересов всех сторон. При условии "отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы", заявил Путин. В качестве примеров таких "узлов" он привел палестино-израильский, афганский конфликты, ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Государствам, по его мнению, нужна "гибкость" и "нелинейность", а также "способность учитывать разные культурно-ценностные системы". Таким образом, мировому сообществу пора переступить через стереотипы и геополитические шаблоны, призвал президент.