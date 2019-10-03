Путин верит, что Зеленский хочет урегулировать ситуацию на Донбассе

Президент России Владимир Путин верит, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом он сообщил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Главу государства попросили оценить шаги нового руководства страны в направлении урегулирования ситуации на юго-востоке.

Владимир Путин в ответ назвал очевидным запрос общества на решение вопроса мирным путем.

- Я думаю, что, прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы, - отметил президент. - И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений.

Президент РФ поделился мнением о том, что Зеленский "искренне хочет это сделать" и стремится к этому.

Однако на данный момент сложно судить, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса мирного урегулирования на основе Минских договоренностей, добавил Путин.

Российский лидер счел неизбежными и некоторые колебания украинского президента. Ведь "он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались".

- Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа, - резюмировал Путин.