8 октября (вторник) в 15-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Павловича Бирюкова на тему: "Готовность жилищно-коммунального хозяйства Москвы к осенне-зимнему сезону".

Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости