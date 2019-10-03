8 октября (вторник) в 15-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Павловича Бирюкова на тему: "Готовность жилищно-коммунального хозяйства Москвы к осенне-зимнему сезону".
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
На пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- особенности отопительного сезона в 2019 г.;
- готовность дорожной и снегоуборочной техники к зиме;
- состояние и количество аварийных бригад ЖКХ: людей, техники и нужных инструментов в зимний период 2019/2020 гг;