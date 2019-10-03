Новости

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником 11:31
Арестованного на Украине жителя Севастополя выпустили под залог 11:29
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве стоматолога кинжалом 11:28
В Минске готовятся к Всемирной шахматной олимпиаде 11:24
В Кировской области трехлетний мальчик сломал ноги на карусели 11:19
В Туве найден мальчик, потерявшийся в тайге в сентябре 11:15
Маленький Santa Fe: стало известно, каким будет новый Hyundai Tucson 11:09
В Петербурге более 20 детей отравились в школе 11:03
Столичный транспорт начали проверять к зиме 10:55
Главы государств СНГ в Ашхабаде рассмотрят вопросы борьбы с терроризмом 10:52
Самоходный трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска 10:50
В Подмосковье подросток убил школьную подругу 10:45
В центре Москвы нашли части вазы эпохи неолита 10:44
В Красноярском крае водитель легкового авто погиб в ДТП с поездом 10:30
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре 10:27
В Уфе возбудили дело о смерти подростка после урока физкультуры 10:22
"Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке мусора 10:21
Lada и Toyota - самые популярные марки внедорожников 10:04
На Камчатку прибыл корабль Балтийского флота "Перекоп" 09:57
В Приморье арестован еще один напавший на пограничников рыбак из КНДР 09:55
В Перми суд оправдал экс-главу управления Росимущества 09:54
Житель Югры напал с пистолетом на сотрудников ППС 09:47
Убийцу кондуктора во Владивостоке заподозрили в других нападениях 09:44
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса 09:35
Строение доисторической акулы ошеломило ученых 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке мусора

Текст: Любовь Проценко

На портале "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное раздельному сбору отходов в Москве. У москвичей спросили, готовы ли они сортировать свой мусор?

Напомню, страна перешла на раздельный сбор мусора уже с начала этого года. Москве и Санкт-Петербургу дали дополнительное время на подготовку к новой системе как мегаполисам, у которых слишком большое количество бытовых отходов. Оно необходимо прежде всего для создания перерабатывающих предприятий. Первый этап перехода к раздельному сбору отходов в столице должен начаться с 1 января 2020 года.

Число россиян, сортирующих мусор, выросло почти втрое

Специальные емкости для сбора разных видов отходов на контейнерных площадках жилых домов уже начали устанавливать. Синие - для стекла, пластика и бумаги, серые - для смешанных отходов. Как прокомментировал новшество заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, делается это сейчас прежде всего с целью приучения горожан к раздельному сбору. Поэтому, даже если кто- то сбрасывает в контейнер для конкретных видов отходов любой другой мусор, штраф ему не грозит. Городские власти надеются, что скоро москвичи сами начнут более ответственно относиться к этому делу как важной части оздоровления экологии не только в городе, но и во всем столичном регионе. Ведь земли, отведенные в Подмосковье под полигоны для захоронения мусора, который туда поступает большей частью из столицы, практически уже исчерпаны. В планах города подключить к системе сортировки отходов учреждения социальной сферы, магазины и рынки.

Кстати

Проект "Активный гражданин" - онлайн-площадку для проведения голосований среди горожан, запущен в Москве в 2014 году. С тех пор к проекту присоединились 2,6 миллиона человек.

"Активные граждане" приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители столицы выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию города.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
СМИ: Советник Пенса был свидетелем разговора Трампа с Зеленским
США обложили пошлинами европейские товары
Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за канцерогенных примесей