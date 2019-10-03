"Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке мусора

На портале "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное раздельному сбору отходов в Москве. У москвичей спросили, готовы ли они сортировать свой мусор?

Напомню, страна перешла на раздельный сбор мусора уже с начала этого года. Москве и Санкт-Петербургу дали дополнительное время на подготовку к новой системе как мегаполисам, у которых слишком большое количество бытовых отходов. Оно необходимо прежде всего для создания перерабатывающих предприятий. Первый этап перехода к раздельному сбору отходов в столице должен начаться с 1 января 2020 года.

Специальные емкости для сбора разных видов отходов на контейнерных площадках жилых домов уже начали устанавливать. Синие - для стекла, пластика и бумаги, серые - для смешанных отходов. Как прокомментировал новшество заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, делается это сейчас прежде всего с целью приучения горожан к раздельному сбору. Поэтому, даже если кто- то сбрасывает в контейнер для конкретных видов отходов любой другой мусор, штраф ему не грозит. Городские власти надеются, что скоро москвичи сами начнут более ответственно относиться к этому делу как важной части оздоровления экологии не только в городе, но и во всем столичном регионе. Ведь земли, отведенные в Подмосковье под полигоны для захоронения мусора, который туда поступает большей частью из столицы, практически уже исчерпаны. В планах города подключить к системе сортировки отходов учреждения социальной сферы, магазины и рынки.

Кстати

Проект "Активный гражданин" - онлайн-площадку для проведения голосований среди горожан, запущен в Москве в 2014 году. С тех пор к проекту присоединились 2,6 миллиона человек.

"Активные граждане" приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители столицы выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию города.