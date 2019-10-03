Большой сольный концерт Тимы Белорусских пройдет в Москве 6 октября

Тима Белорусских, большой сольный концерт, Аdrenalin Stadium, Москва, 6 октября

Сегодня песни и клипы Тимы Белорусских - постоянные лидеры чартов, а слова его хитов знают даже те, кто весьма далек от определения "фанат". Фото: РИА Новости.

Исполнитель песен "Незабудка", "Витаминка", "Поезда" и "Мокрые кроссы" - ныне самый популярный на школьных дискотеках. Да и если прогуляться вечером по любому городу мимо подростковых компаний, наверняка услышишь, как из их магнитофонов, а то и телефонов несется его голос - резкий, гортанный, с трещинкой и уверенными интонациями ненарочитого мачо. Такой, которому не чужды ирония и жизнеутверждающий пофигизм. А уж строчки самого успешного хита Тимы "Незабудка" ("Незабудка твой любимый цветок / воздушный поцелуй станет самым горьким / Ты любишь говорить, что я тебя не люблю / что любить умеют лишь одни девчонки...") - наверное, давно выучили наизусть не только сами подростки, но и их родители и бабушки с дедушками.

Кстати, 1 октября были подведены итоги ежегодного хит-парада "Яндекса", просчитывающего, какие песни чаще всего ищут в этом поисковике в России. И "Незабудка" сразу заняла третье место.

Впервые выложив свои треки в сети в августе прошлого года, Тима Белорусских стал известен благодаря их бесплатным скачиваниям. А затем (в отличие от многих новых артистов), не вложив ни копейки в рекламу, попал в радиоэфир. Да и на телевидении его клипы - яркие, динамичные, безыскусные и благодаря сочным нотам, краскам и эмоциям в чем-то схожие с лучшими отечественными мультфильмами - быстро попали во всевозможные хит-парады зрительских голосований. А дебютный альбом, получивший название "Мой первый диск - твоя кассета", тоже попал на лидирующие позиции в чарты! И вот теперь Тимофей Морозов (творческий псевдоним он взял в честь родной Белоруссии, да и сам постоянно живет в Минске) споет на концертной площадке, вмещающей семь с половиной тысяч зрителей. Причем наверняка билетов будет не достать.

Не надо считать, что Тима Белорусских - это "Ласковый май" для нового поколения, и что в каждом десятилетии должен быть свой Юра Шатунов... Нет, Тима другой, самодостаточный, снисходительно мудрый, с толикой пофигизма и самоиронии. Абсолютно самостоятельный и личностно цельный (а этих качеств ведь многим иногда не хватает, кому-то даже есть чему у него поучиться).

Его ритмичные и мелодичные треки, где замешаны и рэп, и дворовая музыка (простая и понятная всем, сразу же прилипающая к гитарным струнам), придают уверенности, задора и независимости от чужих мнений. В них точно выставлен баланс между вечнозеленой романтикой и креативом электронных тембров. Поэтому слушают Тиму Белорусских и рэперы, и рокеры . Словом, все.

Кстати, этот долговязый и креативный парень еще и профессиональный музыкант. Тимофей родился в Минске, в семье баритона Большого театра Белоруссии и флейтистки Белорусской государственной филармонии. Девять лет занимался по классу виолончели, но затем увлекся альтернативным рэпом, а в 13 лет записал свой первый любительский альбом. С этого все и началось.

А совсем недавно, 1 октября, Тиме (Тимофею Андреевичу, как его называют фанаты) исполнился 21 год.