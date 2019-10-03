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03.10.2019 23:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шлюзы открываются

Какой будет набережная у Северного речного вокзала
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 223(7981)
В будущем году у Северного речного вокзала, закрытого на реставрацию, появится обновленная набережная. Там построят скалодром, бассейны и даже уменьшенную копию канала имени Москвы.

Набережную и площадь у вокзала благоустроят в едином стиле. Дизайн решено обыграть в речной тематике. Как рассказал "РГ" директор НИИ "МосТрансПроект" Александр Поляков, вдоль всей набережной появятся футуристичные стеклянные навесы и деревянные настилы, велодорожка, а еще сиденья, напоминающие своим внешним видом гальку. Планируется сделать и спортивную площадку для воркаута - с необходимым для этого снаряжением и скалодромом. Неподалеку разместятся уличные павильоны и кафе. С левой стороны до здания вокзала протянется миниатюрный канал имени Москвы - своего рода ручей со шлюзами и подсветкой во всю длину. Дети, да и взрослые (почему нет?!), смогут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, спускать воду. Что-то похожее, но в меньших масштабах, есть в музее занимательных наук "Экспериментаниум". В южной части набережной обустроят зону отдыха с тремя бассейнами, кафе и танцполом.

На набережной Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами

Недалеко от вокзала обустроят пересадочный узел для автобусов. Здесь туристы смогут пересесть на электрические шаттлы, которые довезут их до причала. Тут собираются запустить регулярные водные маршруты, которые свяжут Москву с Подмосковьем и другими регионами страны.

Заново "родится" и парк у вокзала. Например, там воссоздадут исторические фонтаны и отреставрируют фигурную чугунную ограду. Есть в планах и канатная дорога, которую рассчитывают протянуть с противоположного берега Химкинского водохранилища. Так жители Северного и Южного Тушина смогут быстрее сюда добраться. Все реставрационные и строительные работы в парке, на набережной и самом вокзале должны завершиться в 2020 году.

Фото: Сергей Михеев
Когда закончится реставрация Северного речного вокзала

Каким выйдет на публику Северный речной вокзал, образец сталинского ампира, "Российская газета" писала ранее. Зданию, внешне похожему на огромный корабль, вернут первозданный вид. Особо ценны в этом смысле главный вестибюль, зал ожидания, ресторан и кабинет специального назначения. Все это, а также панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, витражи с гербами советских республик предстанут такими, какими их запомнили москвичи десятки лет назад. Дожили до наших дней люстры и бра 1937 года, покрытые позолотой. Всего их больше 500. За 80 лет на светильниках образовались трещины и сколы, а внутренние каркасы покрылись ржавчиной. Самая большая люстра весит более 50 кг. Восстановить ее помог счастливый случай. Реставраторы нашли в здании склад с коробками, а в них - сохранившиеся запасные плафоны. Их и поставили.

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