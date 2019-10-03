Какой будет набережная у Северного речного вокзала

В будущем году у Северного речного вокзала, закрытого на реставрацию, появится обновленная набережная. Там построят скалодром, бассейны и даже уменьшенную копию канала имени Москвы.

Набережную и площадь у вокзала благоустроят в едином стиле. Дизайн решено обыграть в речной тематике. Как рассказал "РГ" директор НИИ "МосТрансПроект" Александр Поляков, вдоль всей набережной появятся футуристичные стеклянные навесы и деревянные настилы, велодорожка, а еще сиденья, напоминающие своим внешним видом гальку. Планируется сделать и спортивную площадку для воркаута - с необходимым для этого снаряжением и скалодромом. Неподалеку разместятся уличные павильоны и кафе. С левой стороны до здания вокзала протянется миниатюрный канал имени Москвы - своего рода ручей со шлюзами и подсветкой во всю длину. Дети, да и взрослые (почему нет?!), смогут запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, спускать воду. Что-то похожее, но в меньших масштабах, есть в музее занимательных наук "Экспериментаниум". В южной части набережной обустроят зону отдыха с тремя бассейнами, кафе и танцполом.

Недалеко от вокзала обустроят пересадочный узел для автобусов. Здесь туристы смогут пересесть на электрические шаттлы, которые довезут их до причала. Тут собираются запустить регулярные водные маршруты, которые свяжут Москву с Подмосковьем и другими регионами страны.

Заново "родится" и парк у вокзала. Например, там воссоздадут исторические фонтаны и отреставрируют фигурную чугунную ограду. Есть в планах и канатная дорога, которую рассчитывают протянуть с противоположного берега Химкинского водохранилища. Так жители Северного и Южного Тушина смогут быстрее сюда добраться. Все реставрационные и строительные работы в парке, на набережной и самом вокзале должны завершиться в 2020 году.

Каким выйдет на публику Северный речной вокзал, образец сталинского ампира, "Российская газета" писала ранее. Зданию, внешне похожему на огромный корабль, вернут первозданный вид. Особо ценны в этом смысле главный вестибюль, зал ожидания, ресторан и кабинет специального назначения. Все это, а также панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, витражи с гербами советских республик предстанут такими, какими их запомнили москвичи десятки лет назад. Дожили до наших дней люстры и бра 1937 года, покрытые позолотой. Всего их больше 500. За 80 лет на светильниках образовались трещины и сколы, а внутренние каркасы покрылись ржавчиной. Самая большая люстра весит более 50 кг. Восстановить ее помог счастливый случай. Реставраторы нашли в здании склад с коробками, а в них - сохранившиеся запасные плафоны. Их и поставили.