Летний кинотеатр заработает в будущем году в столичном парке "Дружба"

Новый городской летний кинотеатр откроется в парке "Дружба". Сейчас там идут строительные работы. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

По данным пресс-службы департамента, зрительный зал будет устроен в виде амфитеатра на естественном склоне. Всего будет 6 рядов, а вместимость кинозала составит 160 человек. В середине амфитеатра обустроят лестничный спуск. Зрительные места установят на свайном основании, то есть в склон вкрутят сваи, а затем с помощью металлокаркаса сделают лавочки, которые обошьют декоративными панелями из лиственницы. Перед зрительным залом вымостят плиткой площадку площадью 200 кв.м. на которой затем установят платформу с экраном. Помимо кинопоказов здесь можно будет проводить лекции, встречи жителей и другое.

Напомним, что эти работы ведутся в парке в рамках благоустройства озелененной территории. В частности была приведена в порядок дорожно-тропиночная сеть, построены новые детские площадки - одна из них по форме напоминает пандус. Уже оборудовали площадку с 20 качелями. В настоящее время приводят в порядок цветники, позже посадят деревья и кустарники. Работы проходят в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории общей площадью более 40 гектаров парка. Все работы планируется завершить в этом году.

Напомним, что в 2019 году в городе планируется благоустроить более 4,5 тысячи дворов, свыше 200 парков, улиц и других городских объектов. Основные работы проведут за пределами исторического центра по программе "Мой район".