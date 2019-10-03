На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО

Новости

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником 11:31
Арестованного на Украине жителя Севастополя выпустили под залог 11:29
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве стоматолога кинжалом 11:28
В Минске готовятся к Всемирной шахматной олимпиаде 11:24
В Кировской области трехлетний мальчик сломал ноги на карусели 11:19
В Туве найден мальчик, потерявшийся в тайге в сентябре 11:15
Маленький Santa Fe: стало известно, каким будет новый Hyundai Tucson 11:09
В Петербурге более 20 детей отравились в школе 11:03
Столичный транспорт начали проверять к зиме 10:55
Главы государств СНГ в Ашхабаде рассмотрят вопросы борьбы с терроризмом 10:52
Самоходный трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска 10:50
В Подмосковье подросток убил школьную подругу 10:45
В центре Москвы нашли части вазы эпохи неолита 10:44
В Красноярском крае водитель легкового авто погиб в ДТП с поездом 10:30
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре 10:27
В Уфе возбудили дело о смерти подростка после урока физкультуры 10:22
"Активный гражданин" определит готовность москвичей к сортировке мусора 10:21
Lada и Toyota - самые популярные марки внедорожников 10:04
На Камчатку прибыл корабль Балтийского флота "Перекоп" 09:57
В Приморье арестован еще один напавший на пограничников рыбак из КНДР 09:55
В Перми суд оправдал экс-главу управления Росимущества 09:54
Житель Югры напал с пистолетом на сотрудников ППС 09:47
Убийцу кондуктора во Владивостоке заподозрили в других нападениях 09:44
Лондон внес поправки в санкции против РФ ради проекта по изучению Марса 09:35
Строение доисторической акулы ошеломило ученых 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 11:05
Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО

Улучшить работу направления закупок для атомных электростанций, решить общие и частные проблемы, с такой целью на НВ АЭС собрались представители служб имеющих отношение к закупочной деятельности и обеспечению сохранности материально-технических ценностей на атомных электростанциях России. Совет материально-технического обеспечения (МТО) объединил - заместителей директоров по общим вопросам, начальников управлений закупок, УПТК, представителей "Атомэнергоремонта", "Атомэнергоинвеста", "ОДИЦ" и других организаций входящих в структуру Концерна Росэнергоатом.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Работа всех блоков Нововоронежской АЭС зависит от своевременной и качественной поставки запчастей, оборудования, материалов и это требует необходимых усилий. Я очень благодарен, что в Концерне прилагают все усилия, чтобы наши производственные планы были выполнены. Требования стандарта закупок, новые требования по оценке соответствия продукции, все это надо решать сообща. Надо вместе придумывать механизмы, схемы, как обеспечить нашу основную деятельность для выполнения производственных планов"?- сказал в приветственном слове директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже обсудили вопросы безопасной эксплуатации АЭС

Такие встречи проходят не менее двух раз в год. В этот раз Совет МТО собрался в канун 55-летия НВ АЭС, кстати, на нашем предприятии закупки исчисляются тысячами наименований, и каждая поставка в обязательном порядке проходит входной контроль.

"Сейчас МТО один из основных столпов безопасности, который влияет на качественную и экономичную работу не только отдельной АЭС, но и в целом атомной отрасли. Обеспечить своевременные поставки качественной продукции с минимальной ценой - это и есть основная задача подразделений МТО, от реализации которой зависит работа любого предприятия", - отметил начальник УПТК Виктор Чивилев.

По традиции заседание закончилось командообразующим мероприятием - волейбольным матчем среди сборных Совета МТО и Совета административно-хозяйственной деятельности, чья встреча проходила параллельно.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС
Слиток от атомщиков из Нововоронежа продан на благотворительном аукционе

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке №7 НВАЭС) завершены сдаточные испытания и идет этап сдачи в эксплуатацию.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет
СМИ: Советник Пенса был свидетелем разговора Трампа с Зеленским
США обложили пошлинами европейские товары
Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за канцерогенных примесей