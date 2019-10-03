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03.10.2019 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с издевательствами над школьником

Текст: Ирина Огилько

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева будет разбираться в ситуации с издевательствами над учеником в столичной школе №1536, расположенной на Ленинском проспекте. Проверку проведут департамент образования столицы и правоохранительные органы.

Как рассказала директор школы №1536 Марина Акатова: "1 октября между учащимися нашей школы произошел конфликт, в результате которого пострадал ученик 7 класса. Как только стало известно о произошедшем, администрация школы незамедлительно сообщила родителям ребят и в компетентные органы. В настоящее время представители МВД совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку. По результатам служебного расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры. Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения".

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Московский омбудсмен Татьяна Потяева также заявила, что будет разбираться в ситуации с издевательствами над учеником. "У меня пока нет уполномоченного по правам ребенка, но управление по детству в обязательном порядке с выездом на место будет разбираться в ситуации, поговорим с участниками процесса, классным руководителем и директором учебного заведения", - говорит Потяева.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилось видео, где группа школьников жестоко обращалась со своим одноклассником. После издевательств мальчик выбежал в школьный коридор под хохот мучителей, которые вдобавок еще и толкнули его. А другие школьники снимали весь инцидент на телефон, после чего выложили его в интернет.

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