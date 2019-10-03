Самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском

У самолета МС-21-300 во время испытательного полета в Жуковском возникла техническая неисправность. В результате борт, на котором находился экипаж из трех летчиков-испытателей, совершил экстренную посадку. Пострадавших нет. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что неисправность самолета связана с гидравликой - не убрались стойки шасси. В причинах произошедшего будет разбираться комиссия ОКБ "Иркут".

МС-21 - российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный корпорацией "Иркут" совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Начало серийного производства запланировано на 2021 год. В настоящее время самолет проходит летные испытания. Модификация МС-21-300 предполагает вместимость 160-211 пассажиров.