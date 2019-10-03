СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником

Московские следователи подключились к расследованию обстоятельств группового издевательства школьников над одноклассником на юго-западе Москвы. Об этом сообщает представитель Следственного комитета о Москве Юлия Иванова.

- Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Будут допрошены сотрудники образовательного учреждения, - сказала Иванова. Она отметила, что по результатам проведенной проверки полученной из СМИ информации, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Инцидент произошел 1 октября в школе №1536, расположенной по Ленинскому проспекту. Как рассказала директор школы Марина Акатова: "1 октября между учащимися нашей школы произошел конфликт, в результате которого пострадал ученик 7 класса. Об инциденте администрация школы сообщила родителям ребят и в компетентные органы. В настоящее время представители МВД совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры. Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог. Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения".

К выяснению причин происшествия подключились департамент образования, столичный омбудсмен.