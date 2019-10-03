Собянин наградил 40 лучших педагогов Москвы

Накануне Дня учителя мэр Москвы Сергей Собянин присвоил почетные звания 40 педагогам столичных школ. В числе лауреатов - преподаватели иностранных языков, литературы, химии, биологии и других предметов.

Памятные нагрудные знаки "Заслуженный учитель Москвы" традиционно вручали в Белом зале мэрии. "Я всегда с трепетом вспоминаю всех своих педагогов, - сказал Собянин. - И первую учительницу, и тех, кто уже в старших классах дал путевку в жизнь". Впрочем, сейчас в школе работать сложнее - задачи несколько другие, отметил Собянин. "Раньше устройство в жизни было гарантировано, - заметил глава города, вспоминая время СССР. - Сейчас же многое зависит от даровитости и умений каждого ученика, и задача учителей - раскрыть детские таланты". Успехи столичных школьников на олимпиадах разного уровня подтверждают, что это отлично получается у сегодняшних преподавателей, подчеркнул Собянин.

Работа в современной московской школе - действительно не самая простая, но зато интересная, считают сами участники церемонии. "Этому способствует техническое переоснащение, - полагает учитель русского и литературы школы №1811 в Восточном Измайлове Ирина Бродова. - "Московская электронная школа", новая мультимедийная платформа для уроков - самый яркий пример". Переход на такую форму логичен, ведь нынешние школьники - дети цифрового века, добавила замдиректора школы №1518 Ольга Полякова. "Планшет для них привычнее обычной доски", - говорит заслуженный учитель.