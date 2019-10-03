Столичный транспорт начали проверять к зиме

Московский городской общественный транспорт начали готовить к наступающей зиме. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Техническое обслуживание прошли автобусы и электрический транспорт, а также спецтехника и транспортная инфраструктура. Специалисты проверили исправность систем климат-контроля, обогревательных систем, оборудования электробезопасности, а также уплотнители дверей, форточек и люков. Все это позволит в зимний период времени поддерживать комфортную температуру в салоне наземного транспорта не ниже +12 градусов.

До конца октября в вестибюли метро вернут вторые двери (всего около 5 тысяч штук), летом их снимают для лучшего проветривания вестибюлей. А зимой их установка защищает пассажирскую зону от холодного воздуха с улицы. Так же проверят работоспособность воздушно-тепловых завес и подогрева ступеней. Все работы проводятся в ночное время. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, зимой на станциях метро и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура.

Что касается транспорта частных перевозчиков, то он перешел на зимнее расписание с добавочными рейсами. Это позволяет сократить интервалы в движении автобусов, и пассажирам приходится меньше мерзнуть на улице.