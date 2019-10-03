Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве

Алана Ибрагимова, сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова, арестовали на 10 суток после того, как он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Головинский суд Москвы признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ - "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", передает ТАСС.

В ночь со среды на четверг на Беломорской улице сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль BMW, но водитель решил скрыться. Погоня полицейских за ним продолжалась более четырех часов.

Ибрагимов находился в салоне автомобиля вместе со знакомым и отказывался выходить. Сотрудникам ГИБДД пришлось разбить стекло иномарки и задержать нарушителя. При обыске в багажнике были обнаружены несколько комплектов номерных знаков.

Также выяснилось, что в момент остановки на автомобиле были установлены поддельные государственные регистрационные знаки.

В отношении Ибрагимова были составлены шесть административных протоколов.