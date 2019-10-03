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03.10.2019 11:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Москвы посадят более 450 саженцев по программе "Миллион деревьев"

Текст: Ирина Огилько

До конца октября в столице пройдут ежегодные посадки деревьев и кустарников в рамках акции "Миллион деревьев". Об этом сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды.

По данным департамента всего будет высажено более 6,4 тыс. деревьев и свыше 546 тысяч кустарников, из них в центральной части города посадят 460 деревьев и свыше 32 тысяч кустарников. Так, улицы и дворы украсят клены и березы, вишни и яблони, барбарис и сирень, смородина и боярышник и другие.

В Москве стартовала акция "Миллион деревьев"

Как поясняет пресс-служба, на территории центра города высадят 270 деревьев и 11,7 тыс. кустарников в 120 дворах. Еще 111 деревьев и 117 кустарников появятся в рамках подпрограммы "Лунка в лунку" по 38 адресам. А в 38 дворах запланирована высадка 19,1 тыс. кустарника в живую изгородь. Не обойдут стороной и территории социальной сферы, где по 17 адресам высадят 81 дерево и 1839 кустарников. Наибольшее количество деревьев появится в Хамовниках и Тверском районе.

Программа "Миллион деревьев" стартовала осенью 2013 года. Всего с начала акции высажено более ста тысяч деревьев и около двух миллионов кустарников.

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