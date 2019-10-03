Криминальная хроника за четверг была полна сообщениями о подростковой преступности. Самое резонансное из них - в одной из столичных школ учащиеся старших классов могли заставлять мальчишек из 5-6 классов драться между собой, при этом устраивая тотализатор на таких боях.

"По сообщениям СМИ, о неправомерных действиях учащихся одной из столичных школ на западе Москвы назначена доследственная проверка", - сообщили вчера в Главном следственном управлении СК России по Москве.

В Балашихе 15-летний школьник признался в убийстве ровесницы из параллельного класса. Причина, по данным СК, "внезапно возникший конфликт"

По предварительной информации, старшеклассники организовали драки с участием школьников младших классов, за что получали деньги. "В рамках доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) руководства школы и иных лиц, отвечающих за профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних", - отметили в Следственном комитете.

Кстати, раскрылась информация о детском "бойцовском клубе" случайно. Одна из школьниц показала отцу видеозапись какой-то из драк.

Кроме того, в ближайшем Подмосковье вчера был задержан 15-летний школьник, уже сознавшийся в убийстве девочки из параллельного класса.

"2 октября в Балашихе внутри заброшенного здания с травмой головы обнаружено тело 15-летней школьницы. По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 15-летний подросток, сообщивший, что совершил убийство потерпевшей в ходе внезапно возникшего конфликта", - сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Что именно произошло между 15-летними подростками, выясняют следователи.

Вчера же было возбуждено дело по статье "побои" после появления в интернете видео, на котором ученика московской школы окунают головой в унитаз его одноклассники.

По данным следствия, 2 октября группа подростков, находясь в школе, расположенной по Ленинскому проспекту в Москве, применила к сверстнику физическую силу, причинив ему "глубокие нравственные страдания".

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут допрошены работники школы. Расследование продолжается. Кроме того, организовано проведение проверки по статье 293 УК РФ по факту бездействия администрации школы, в рамках которой будет дана юридическая оценка действиям педагогов.

Из позитивных новостей лишь одна. Без вести пропавших накануне троих школьников удалось найти живыми и невредимыми, правда, за 96 километров от столицы. Оказывается, они решили пешком дойти до дачи одного из подростков, не предупредив родителей.

"Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве менее чем за сутки нашли и вернули домой троих 13-летних подростков, пропавших в Новой Москве. В среду вечером в территориальный отдел полиции обратились родители школьников, проживающих на территории поселения Внуковское, которые сообщили, что их дети после окончания занятий не вернулись домой и перестали выходить на связь. Также, по их словам, двое ребят оставили записки, что намереваются уехать в другие города", - рассказали в пресс-центре МВД России.

"Незамедлительно были приняты меры по установлению возможного местонахождения семиклассников. В территориальные подразделения были разосланы ориентировки, опрошены соседи и друзья учащихся, опубликована информация в СМИ, а также обследованы места их возможного пребывания. В результате установлено, что подростки могут находиться в Можайском районе Московской области. В настоящее время дети найдены и переданы родителям", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.