Имена лауреатов ежегодного конкурса "Московская реставрация" объявят в декабре. В списке номинантов - старинные особняки, усадьбы, промышленные здания, памятники.

Лучшие проекты, возвращающие к жизни памятники истории, выбирают уже девятый год. В этот раз в оргкомитет конкурса пришло 96 заявок по 48 объектам, рассказал глава сдепартамента культурного наследия Алексей Емельянов. Лауреатов определит экспертная комиссия. Судьба конкурсантов в руках почетных реставраторов, архитекторов, ученых и ректоров вузов. Номинированные проекты отражают всю палитру архитектуры. Тут и деревянные особняки, и большие усадьбы, и знаковые для столицы монументы. В списке значатся здание бывшего кинотеатра "Колизей", театр "Современник", ансамбль Миусского трамвайного депо и дом на Остоженке, где в 1850 году жил писатель Иван Тургенев.

На победу претендуют и несколько объектов ВДНХ: павильон "Здравоохранение", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Награду реставраторы могут получить и за некрополь Донского монастыря, где покоятся князья, родственники известных литераторов, философов и историков. Мастера вернули захоронениям утраченные кресты и барельефы. Есть и проекты, которые финансировали инвесторы. Например, по программе "Рубль за метр" восстановлена старинная конюшня усадьбы Татарниковых. С лошадиным прошлым здесь покончили после революции - на смену жеребцам и кобылам пришли слесарные мастерские. Долгое время здание XIX века пустовало. Сейчас тут офисы. Одноэтажное кирпичное здание реставрировали год. На помощь пришли сохранившиеся чертежи, документы и фотографии..

За последние годы в городе отреставрировано более 1300 памятников архитектуры

Восстановили инвесторы и усадьбу Сытина. Дому удалось "выжить" после пожара 1812 года. После революции его переделали под коммунальные квартиры. И только в 1978-1985-х годах зданию вернули исторические интерьеры. Тут разместились сотрудники "Росрыбпромсбыта". С 1990-х некогда красивая усадьба оказалось заброшенной и начала разрушаться. Реставраторам удалось восстановить как фасад, так и уникальные печные изразцы и лестницы.