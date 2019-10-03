Новости

США готовы ввести пошлины на сыр и вино из Европы 00:32
Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге 00:07
В Гонконге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом 02.10.2019
В Подмосковье грузовик насмерть сбил крокодила 02.10.2019
Трамп пообещал наладить отношения с Россией 02.10.2019
Хор Валаамского монастыря выступил в Минске под куполом храма 02.10.2019
Импорт российской электроэнергии возобновился на Украину 02.10.2019
ООН получила обращение России по поводу визовых проблем с США 02.10.2019
Борис Джонсон снова отложит работу парламента 02.10.2019
В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом 02.10.2019
Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге 02.10.2019
Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов 02.10.2019
Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года 02.10.2019
Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США 02.10.2019
Трамп: Надеюсь, больше не придется публиковать стенограммы переговоров 02.10.2019
Канадский эксперт объяснил, во что выльется торговая война США и Китая 02.10.2019
Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске 02.10.2019
В России отозвали из обращения препарат от язвы желудка 02.10.2019
США получили "зеленый свет" на торговую войну с ЕС 02.10.2019
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам 02.10.2019
В руководстве футбольного клуба "Спартак" произошли изменения 02.10.2019
Матвиенко прокомментировала подписание Киевом "формулы Штайнмайера" 02.10.2019
Гай Ричи вернулся к корням: вышел трейлер фильма "Джентльмены" 02.10.2019
Пилоту SSJ-100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, предъявили обвинение 02.10.2019
Матвиенко считает предвзятой дискуссию в ПАСЕ по митингам в Москве 02.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 00:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Рубли и памятники

В столице выберут лучшие работы реставраторов
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 222(7980)
Имена лауреатов ежегодного конкурса "Московская реставрация" объявят в декабре. В списке номинантов - старинные особняки, усадьбы, промышленные здания, памятники.

Лучшие проекты, возвращающие к жизни памятники истории, выбирают уже девятый год. В этот раз в оргкомитет конкурса пришло 96 заявок по 48 объектам, рассказал глава сдепартамента культурного наследия Алексей Емельянов. Лауреатов определит экспертная комиссия. Судьба конкурсантов в руках почетных реставраторов, архитекторов, ученых и ректоров вузов. Номинированные проекты отражают всю палитру архитектуры. Тут и деревянные особняки, и большие усадьбы, и знаковые для столицы монументы. В списке значатся здание бывшего кинотеатра "Колизей", театр "Современник", ансамбль Миусского трамвайного депо и дом на Остоженке, где в 1850 году жил писатель Иван Тургенев.

Студенты разработают проект реставрации здания на Правды, 24

На победу претендуют и несколько объектов ВДНХ: павильон "Здравоохранение", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Награду реставраторы могут получить и за некрополь Донского монастыря, где покоятся князья, родственники известных литераторов, философов и историков. Мастера вернули захоронениям утраченные кресты и барельефы. Есть и проекты, которые финансировали инвесторы. Например, по программе "Рубль за метр" восстановлена старинная конюшня усадьбы Татарниковых. С лошадиным прошлым здесь покончили после революции - на смену жеребцам и кобылам пришли слесарные мастерские. Долгое время здание XIX века пустовало. Сейчас тут офисы. Одноэтажное кирпичное здание реставрировали год. На помощь пришли сохранившиеся чертежи, документы и фотографии..

За последние годы в городе отреставрировано более 1300 памятников архитектуры

Восстановили инвесторы и усадьбу Сытина. Дому удалось "выжить" после пожара 1812 года. После революции его переделали под коммунальные квартиры. И только в 1978-1985-х годах зданию вернули исторические интерьеры. Тут разместились сотрудники "Росрыбпромсбыта". С 1990-х некогда красивая усадьба оказалось заброшенной и начала разрушаться. Реставраторам удалось восстановить как фасад, так и уникальные печные изразцы и лестницы.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР