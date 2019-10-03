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03.10.2019 06:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пятницу в Москве на волю выпустят черепах и других диких животных

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Окрепших и подросших животных из центра реабилитации диких животных столицы выпустят на волю на территории "Новой Москвы". Об этом сообщает департамент природопользования Москвы.

Фото: Reuters.
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По данным департамента, планируется выпустить на волю почти 20 птиц и животных, среди них две болотные черепахи, ворона, чайка, два ястреба и другие. Животные поступили в центр реабилитации департамента природопользования столицы в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы. Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи. В Центре им была оказана необходимая помощь, позволяющая животным выжить в дальнейшем самостоятельно в естественной среде обитания. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных.

Как отметили в департаменте, акция будет приурочена ко Всемирному дню защиты животных. Впервые этот день отметили во Флоренции в 1931 году на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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