В пятницу в Москве на волю выпустят черепах и других диких животных

Окрепших и подросших животных из центра реабилитации диких животных столицы выпустят на волю на территории "Новой Москвы". Об этом сообщает департамент природопользования Москвы.

По данным департамента, планируется выпустить на волю почти 20 птиц и животных, среди них две болотные черепахи, ворона, чайка, два ястреба и другие. Животные поступили в центр реабилитации департамента природопользования столицы в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы. Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи. В Центре им была оказана необходимая помощь, позволяющая животным выжить в дальнейшем самостоятельно в естественной среде обитания. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных.

Как отметили в департаменте, акция будет приурочена ко Всемирному дню защиты животных. Впервые этот день отметили во Флоренции в 1931 году на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.