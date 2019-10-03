В Подмосковье подросток убил школьную подругу

В Московской области подросток задержан за убийство школьной подруги.

Как сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК, тело 15-летней девочки нашли в заброшенном доме в Балашихе. Экспертиза показала, что школьницу убили сильным ударом по голове. Оперативники вышли на ровесника потерпевшей, юношу из параллельного класса.

На допросе парень во всем признался. Он объяснил следователю, что убил девочку в пылу ссоры. Против школьника возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ), суд скоро изберет ему меру пресечения.