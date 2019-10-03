Под Воронежем осудили многодетную мать, финансирующую терроризм

Многодетную мать из Воронежской области, пытавшуюся отправить мужа воевать в Сирию, отправили в колонию за финансирование терроризма, а детей передали на воспитание бабушке.

Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 28-летней жительнице Таловского района Воронежской области. Как сообщает прокуратура региона, многодетную мать признали виновной по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Финансирование терроризма".

По данным следствия, в ноябре 2015 года мать троих несовершеннолетних детей, находясь в городе Реутов Московской области, направила денежный перевод человеку, который занимался переправкой людей на территорию Сирийской Арабской Республики. После пересечения границы клиенты "проводника" становились боевиками - участниками незаконных вооруженных формирований. Эти группировки были подконтрольны международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой по решению Верховного Суда РФ запрещена на территории России.

- Денежные средства предназначались для организации выезда за пределы территории Российской Федерации и последующего вовлечения ее супруга в указанные формирования на территории Сирии, - сообщили в прокуратуре.

Факт финансирования запрещенной организации зафиксировали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил многодетную мать к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На время ее заключения детей будет воспитывать бабушка, которая оформила опеку.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.