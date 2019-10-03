Во Владимире агрессивный подросток пришел в школу с топором

Директор школы во Владимире остановил агрессивного восьмиклассника, который пришел на учебу с топором. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиция во Владимире начала расследование инцидента в школе, где 2 октября задержали вооруженного топором подростка. Как рассказал региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев, мальчик шел в школу с агрессивными целями, а "не просто покрасоваться перед сверстниками".

При входе в школу подросток успел достать топор из рюкзака, но опасный предмет у него забрал директор.

- Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке, - говорится в сообщении.

В ближайшее время властям и правоохранителям предстоит разобраться в мотивах поведения ребенка.

По данным омбудсмена, задержанный с топором подросток отличался девиантным поведением, имел сложности в общении со сверстниками и уже состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также на школьном учете.