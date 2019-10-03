Второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет в Москве

Отец и тренер чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов стал гостем программы "Живи на 100%", где рассказал о ближайший планах своего сына Хабиба. По словам Нурмагомедова-старшего, следующим противником его сына станет Тони Фергюсон, поединок состоится весной в США.

"У него серия из 12 боев без поражений, у Хабиба тоже. Такого боя еще не было в истории UFC. "Мэдисон Сквер Гарден" - подходящая арена. Но мы раньше, чем в марте, не выступим", - заявил Абдулманап Нурмагомедов

Рассказал Нурмагомедов-старший и о вероятности матча-реванша с ирландцем Конором Макгрегором, которого Хабиб победил удушающим приемом год назад.

"Макрегор, если хочет реванша, пожалуйста. Москва ждет. Он же говорил, что здесь у него больше болельщиков. Мы хотим принять его в Москве. Но нам до Макгрегора нужно разобраться с Фергюсоном", - сказал он.