В селе Красный Яр, административном центре национального парка "Бикин" на севере Приморского края, появилось несколько новых социальных объектов. Открытие дома быта, пекарни, участкового пункта полиции и дома для участкового, а также здания поселковой администрации приурочили к празднованию Дня тигра. А построили их на спонсорские деньги, привлеченные центром "Амурский тигр".

Своего хлеба жители Красного Яра не видели почти 30 лет. Прежняя пекарня приказала долго жить вместе с СССР. Фото: Центр "Амурский тигр"

Десять процентов популяции краснокнижной кошки обитает именно здесь, в бассейне реки Бикин. Чтобы сохранить зверя, а также защитить тайгу от черных лесорубов, в 2015 году была создана особо охраняемая природная территория. Поначалу большинство жителей Красного Яра (а проживают там, в основном, удэгейцы) выступали против. Боялись, что теперь не смогут заниматься традиционным промыслом - охотой и рыбалкой. Однако их интересы смогли учесть.

"Бикин" стал первым и пока единственным в стране нацпарком, в уставе которого среди прочих прописана задача сохранения и поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, их прав на соуправление территорией. Весь нацпарк разделили на исторически сложившиеся охотничьи родовые участки удэгейцев, которые работают госинспекторами и специалистами отдела охраны, патрулируя собственные территории. Таким образом, "Бикин" дал людям рабочие места. Здесь трудятся чуть более ста человек, большинство из которых - жители Красного Яра и соседних поселков.

Мастер народных промыслов Юрий Канчуга говорит, что собирался уехать в город из-за безработицы.

- А когда создали "Бикин", мне предложили работу, и я с удовольствием остался дома. Это не хобби. Я получаю зарплату и еще продаю свои сувениры, на жизнь хватает, - рассказывает он.

Но главным событием для местных стало появление централизованного электроснабжения. Церемония его запуска также состоялась в День тигра. Только представьте, еще в 1990-е годы источником света для людей в Красном Яру и соседних селах Соболиное, Ясеневое и Олон был керосин! В начале 2000-х пришел своеобразный прогресс - энергию стали вырабатывать дизель-генераторы. Но такое электричество обходилось предпринимателям очень дорого - 24 рубля за киловатт. Теперь его стоимость снизилась до шести рублей.

За светом придет и интернет, столь важный для молодежи. Пока Всемирная паутина есть лишь в школе, детсаду, библиотеке. Но вскоре оптоволокно протянут и в дома.

Приехавший на мероприятие руководитель аппарата правительства РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко сообщил, что организация подарит селу новый детский сад на 36 мест. Сейчас это учреждение расположено в здании школы, а посещать его могут лишь 22 ребенка.

Поначалу удэгейцы выступали против национального парка. Однако их интересы смогли учесть

- Это будет для детей, для будущего Красного Яра, для будущего уссурийской тайги! - подчеркнул Константин Чуйченко.

На базе села планируют также создать государственную заготконтору, чтобы местные жители получали достойные деньги за дары тайги. Если депутаты Госдумы примут поправки к закону, сельчанам позволят собирать и чудо-корень женьшень. Кроме того, в таежной деревне появится новая усадьба нацпарка, включающая этнографический музей, а значит, возрастет число туристов.

- Со своей стороны будем делать все, чтобы сюда вела нормальная дорога и чтобы люди могли добираться в "Бикин" в том числе воздушным транспортом, - пообещал глава края Олег Кожемяко.

Тем не менее среди красноярцев есть недовольные столь большими переменами.

- До создания нацпарка здесь были арендаторы, которые промышляли заготовкой пищевых лесных ресурсов и древесины. Они получали лимиты и экспортировали сырье за границу. Тянули ресурсы с природы, и их никто не трогал. Теперь же по закону это запрещено. Поэтому некоторые и поднимают шум, - объясняет главный лесничий нацпарка "Бикин" Геннадий Тухбатулин.