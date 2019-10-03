На Чукотке самолет выкатился за пределы полосы

Самолет с 80 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту чукотского города Певек.

Как сообщили ТАСС в региональном Главке МЧС, жертв и пострадавших нет. То же самое подтвердил представитель воздушной гавани. Он рассказал, что сейчас судно находится на месте ЧП, эвакуировать его будут на следующий день.

Причины инцидента пока неизвестны.

Справка "РГ"

Певек - самый северный город России. В нем проживает чуть больше четырех тысяч человек. Аэропорт Певек находится в 18 километрах от населенного пункта, в поселке Апапельгино.